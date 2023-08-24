Под Смоленском мужчина избил девушку палкой до потери сознания

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина избил девушку палкой до потери сознания под Смоленском. Об этом пишет Telegram-канал "База".

Фото: мвд.рф

Затем он напал на её подругу, которая снимала всё это на телефон. Сообщается, что нападение произошло в городе Рославле.

Мужчина налетел на двух девушек с палками, а затем схватил одну из подруг, повалил на асфальт и принялся забивать ударами по голове. Девушка вскоре перестала сопротивляться, так как, вероятно, просто потеряла сознание от избиения. Затем хулиган переключился на её подругу.

Что именно стало причиной конфликта, неизвестно. Предположительно, нападавший мог находиться под воздействием наркотических веществ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.