Напавший на девушку в Подмосковье из-за шорт мигрант заявил, что "спас её от греха"

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сети появились кадры допроса мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино. Мужчине из Таджикистана не понравилось, как она была одета во время утренней пробежки, его возмущение вызывали якобы слишком короткие шорты.

Фото: СК РФ

На допросе задержанный заявил, что приехал в Москву на работу. Также он признал вину в нападении. А на вопрос, зачем он ударил девушку, ответил, что "спас её от греха".

Ранее сообщалось, что 20-летний Шахзод страдает серьёзным психическим заболеванием и приехал в Московскую область к родственникам, чтобы найти хорошего врача.

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