Россиянка избила телефоном пенсионерку из-за собаки в песочнице

На детской площадке в городе Екатеринбурге произошел инцидент, в ходе которого пострадала пожилая женщина. Ситуация возникла из-за конфликта между ней и владелицей собаки породы шпиц. По информации, опубликованной на kp.ru, инцидент произошел на территории двора по адресу Татищева, дом 80.
Дочь пострадавшей женщины рассказала, что неизвестная женщина выгуливала свою собаку на детской площадке, и животное залезло в песочницу. Пожилая женщина решила попросить у владелицы собаки убрать ее питомца из песочницы. Однако в ответ на это владелица животного агрессивно отреагировала: она сильно ударила пожилую женщину своим телефоном по голове и ушла с места происшествия.
В результате нападения 72-летняя женщина получила травму головы и была госпитализирована. Дочь потерпевшей обратилась в полицию, чтобы заявить о случившемся.
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