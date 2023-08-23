Россиянка избила телефоном пенсионерку из-за собаки в песочнице

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На детской площадке в городе Екатеринбурге произошел инцидент, в ходе которого пострадала пожилая женщина. Ситуация возникла из-за конфликта между ней и владелицей собаки породы шпиц. По информации, опубликованной на kp.ru, инцидент произошел на территории двора по адресу Татищева, дом 80.

Фото: "Sandbox" by krossbow is licensed under CC BY 2.0.

Дочь пострадавшей женщины рассказала, что неизвестная женщина выгуливала свою собаку на детской площадке, и животное залезло в песочницу. Пожилая женщина решила попросить у владелицы собаки убрать ее питомца из песочницы. Однако в ответ на это владелица животного агрессивно отреагировала: она сильно ударила пожилую женщину своим телефоном по голове и ушла с места происшествия.

В результате нападения 72-летняя женщина получила травму головы и была госпитализирована. Дочь потерпевшей обратилась в полицию, чтобы заявить о случившемся.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.