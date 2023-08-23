В Москве пожилой гражданин Китая приставал к трём девочкам на детской площадке

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пожилого гражданина Китая задержали в Москве по подозрению в педофилии. Он приставал сразу к нескольким малолетним девочкам. Об этом пишет Telegram-канал "База".

Фото: СК РФ

По информации издания, с заявлением в полицию обратились сразу три жительницы юго-запада столицы. Они рассказали, что к их дочерям в возрасте 7-10 лет на детской площадке приставал неизвестный. Мужчина брал девочек на руки, целовал в шею и губы и трогал за интимные места.

Приехавший на место патруль задержал 69-летнего гражданина КНР. В Москве китаец живёт у своего сына, регистрации не имеет и, по его словам, находится на оформлении в посольстве.

Следственный комитет возбудил на него 22 августа уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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