МО: Над Баренцевым морем засекли приближающуюся к границе РФ воздушную цель

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Истребитель МиГ-29 был направлен к акватории Баренцова моря, чтобы исследовать движущуюся к границам РФ цель.

Фото: "MiG-29 (russisch Микоян-Гуревич МиГ-29, NATO-Codename: Fulcrum)" by Dornenwolf is licensed under CC BY 2.0.

Министрество обороны РФ сообщило о приближающейся к границам России цели.

Воздушной целью, согласно докладу экипажа российского истребителя, оказался самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии, который не нарушил российские границы.

Сообщается, что российский истребитель провёл разведку над нейтральными водами без опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

Ранее ВКС РФ уничтожили американский военный катер.

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