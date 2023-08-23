Истребитель МиГ-29 был направлен к акватории Баренцова моря, чтобы исследовать движущуюся к границам РФ цель.
Министрество обороны РФ сообщило о приближающейся к границам России цели.
Воздушной целью, согласно докладу экипажа российского истребителя, оказался самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии, который не нарушил российские границы.
Сообщается, что российский истребитель провёл разведку над нейтральными водами без опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.
Ранее ВКС РФ уничтожили американский военный катер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.