Пожарные инциденты всегда приносят невосполнимые потери, и последний случай возгорания на Канарских островах не стал исключением, сообщает "Турпром".
"Это поджог", - такой комментарий представителей стражи порядка по лесному пожару на испанском курортном острове Тенерифе уже распространила местная пресса.
Стражи порядка утверждают, что пожар, охвативший территорию островов, был преднамеренным актом. Полиция начала активное расследование этого инцидента, в поиске доказательств и виновных лиц.
Президент Канарских островов, Фернандо Клавихо, заявил о начале расследования в нескольких направлениях. Однако пока неясно, были ли осуществлены аресты, связанные с этим инцидентом.
Пожар, который считается одним из самых мощных за последние десятилетия, вызвал массовую эвакуацию более 12 тысяч человек, включая множество туристов, находившихся в популярных отелях. Лесные пожары в северо-восточной части острова бушевали с вторника и не поддавались контролю.
В результате пожара было уничтожено 11 600 гектаров соснового леса и кустарников. Основные курорты остались в безопасности, так как они расположены на юго-западе, вдали от зоны пожара.
Однако государственный отель в национальном парке вулкана Тейде на острове Тенерифе, который находится в 30 километрах на юго-запад от пожарной зоны, был также эвакуирован по приказу регионального правительства.
Испания оказалась на переднем крае столкновения с лесными пожарами в рамках Европейского союза. В этом году страна столкнулась с огромным размахом пожаров, унесших 75 000 гектаров земли, что превышает площадь, затронутую аналогичными инцидентами в Италии и Греции.
Эти статистические данные выдвигают Испанию на первое место среди стран ЕС, столкнувшихся с наибольшим количеством лесных пожаров.
Ситуация на Канарских островах и в Испании в целом озадачивает власти и экспертов. Частота и размах лесных пожаров становятся тревожным явлением, которое требует немедленных мер.
Основные шаги в борьбе с лесными пожарами включают в себя усиление мер безопасности, более эффективное использование технологий противопожарной защиты и повышение осведомленности общественности о рисках и предосторожностях.
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