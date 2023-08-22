Из-за пожара на курорте на Канарах было эвакуировано 12 тысяч человек:

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Пожарные инциденты всегда приносят невосполнимые потери, и последний случай возгорания на Канарских островах не стал исключением, сообщает "Турпром".

Фото: "Fire Remains the Same" by mpardo.photo is marked with CC0 1.0.

"Это поджог", - такой комментарий представителей стражи порядка по лесному пожару на испанском курортном острове Тенерифе уже распространила местная пресса.

Подозрительное возгорание: расследование в разгаре

Стражи порядка утверждают, что пожар, охвативший территорию островов, был преднамеренным актом. Полиция начала активное расследование этого инцидента, в поиске доказательств и виновных лиц.

Президент Канарских островов, Фернандо Клавихо, заявил о начале расследования в нескольких направлениях. Однако пока неясно, были ли осуществлены аресты, связанные с этим инцидентом.

Эвакуация и разрушение: результаты пожара

Пожар, который считается одним из самых мощных за последние десятилетия, вызвал массовую эвакуацию более 12 тысяч человек, включая множество туристов, находившихся в популярных отелях. Лесные пожары в северо-восточной части острова бушевали с вторника и не поддавались контролю.

В результате пожара было уничтожено 11 600 гектаров соснового леса и кустарников. Основные курорты остались в безопасности, так как они расположены на юго-западе, вдали от зоны пожара.

Однако государственный отель в национальном парке вулкана Тейде на острове Тенерифе, который находится в 30 километрах на юго-запад от пожарной зоны, был также эвакуирован по приказу регионального правительства.

Испания и лесные пожары: статистика и вызовы

Испания оказалась на переднем крае столкновения с лесными пожарами в рамках Европейского союза. В этом году страна столкнулась с огромным размахом пожаров, унесших 75 000 гектаров земли, что превышает площадь, затронутую аналогичными инцидентами в Италии и Греции.

Эти статистические данные выдвигают Испанию на первое место среди стран ЕС, столкнувшихся с наибольшим количеством лесных пожаров.

Борьба с последствиями: меры предосторожности и будущие шаги

Ситуация на Канарских островах и в Испании в целом озадачивает власти и экспертов. Частота и размах лесных пожаров становятся тревожным явлением, которое требует немедленных мер.

Основные шаги в борьбе с лесными пожарами включают в себя усиление мер безопасности, более эффективное использование технологий противопожарной защиты и повышение осведомленности общественности о рисках и предосторожностях.

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