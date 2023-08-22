После ночной попытки украинцев атаковать беспилотниками Красногорск, повреждён жилой дом, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Согласно информации, пострадали фасад и окна в 25-этажной высотке на Красногорском бульваре.
Кроме того, повреждены припаркованные рядом автомобили.
"В 25-этажном доме по адресу Красногорский бульвар, 10, повреждён фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины", — сообщают РИА Новости.
На тротуаре остались лежать обломки БПЛА. На месте работают экстренные службы.
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