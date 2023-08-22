При попытке атаки БПЛА в Красногорске повреждён жилой дом

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После ночной попытки украинцев атаковать беспилотниками Красногорск, повреждён жилой дом, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Согласно информации, пострадали фасад и окна в 25-этажной высотке на Красногорском бульваре.

Фото: "Victory Day (police officer)" by hiler2002 is licensed under CC BY 2.0.

Кроме того, повреждены припаркованные рядом автомобили.

"В 25-этажном доме по адресу Красногорский бульвар, 10, повреждён фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины", — сообщают РИА Новости.

На тротуаре остались лежать обломки БПЛА. На месте работают экстренные службы.

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