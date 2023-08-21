Три мощных взрыва прогремели утром в понедельник в Ростове-на-Дону

Три мощных взрыва прогремели сегодня, в понедельник, 21 августа, в Ростове-на-Дону.

Фото: The New York Times / Evan Hill

В ростовских социальных сетях публикуют видео, на которых слышно, предположительно, звук взрыва в донской столице. По предварительной информации, могла быть сбита ракета.

Официальных данных и подробностей пока нет.

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