Три мощных взрыва прогремели сегодня, в понедельник, 21 августа, в Ростове-на-Дону.
В ростовских социальных сетях публикуют видео, на которых слышно, предположительно, звук взрыва в донской столице. По предварительной информации, могла быть сбита ракета.
Официальных данных и подробностей пока нет.
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