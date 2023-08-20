В Петербурге мужчина избил и изнасиловал девушку, угрожая мачете

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ходе инцидента в Калининском районе пострадала местная жительница, которую пригласил в гости мужчина. Он нанес ей травмы с применением мачете, AllNW.ru.

Фото: "MACHETE" by elbragon is licensed under CC BY 2.0.

После случившегося пострадавшую доставили в больницу, а подозреваемого задержали. Согласно информации от 18 августа, пятницы, оперативные службы получили уведомление о случившемся на улице Руставели в Пискаревке, где неизвестный похитил и избил 33-летнюю жительницу Петербурга.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти предоставила данную информацию. Полицейские быстро осуществили задержание подозреваемого, который оказался 43-летним мужчиной. По версии следствия, он пригласил девушку к себе в квартиру и начал насиловать ее с применением мачете, также угрожая ей. В отношении данного инцидента начато уголовное дело согласно части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

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