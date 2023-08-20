Губернатор Старовойт: БПЛА врезался в крышу вокзала в Курске — пятеро ранены

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что минувшей ночью в Курске в здание железнодорожного вокзала врезался украинский БПЛА. По словам главы региона, пятеро человек получили лёгкие ранения.

Фото: https://worlddefencenews.blogspot.com/2022/07/rheinmetall-showcases-luna-next.html?view=snapshot

Как подчеркнул губернатор, на территории вокзала возник пожар.

"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что люди получили лёгкие ранения осколками. Все оперативные службы находятся на месте, резюмировал губернатор.

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