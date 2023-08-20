Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что минувшей ночью в Курске в здание железнодорожного вокзала врезался украинский БПЛА. По словам главы региона, пятеро человек получили лёгкие ранения.
Как подчеркнул губернатор, на территории вокзала возник пожар.
"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что люди получили лёгкие ранения осколками. Все оперативные службы находятся на месте, резюмировал губернатор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети сообщают об уничтожении "элитной" снайперши ВСУ Арины с позывным "Молния". Это произошло на Сватовском направлении 7 августа.