Пьяный хоккеист в Москве не заплатил в кафе и укусил полицейского

1:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В центре Москвы полицейские задержали мужчину в кафе, который отказался оплатить счет и в ходе инцидента нанес телесные повреждения полицейскому. Пресс-служба ГУ МВД России в столице сообщила об этом информационному агентству ТАСС.

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"Прибывшими на место сотрудниками полиции были установлена группа граждан, отказывавшихся оплачивать счет. В ходе разбирательства один из мужчин повел себя агрессивно нанес сотруднику полиции телесные повреждения, после чего он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сказал собеседник агентства. В отношении задержанного составлен протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), ему грозит штраф или административный арест до 15 суток. "Сержант полиции обращался в медицинское учреждение, после оказания помощи продолжил несение службы", — добавили в главке.

Также отмечается, что в правоохранительных органах уточнили личность нападающего — Артема Мелкумова, игрока команд "Марьинские кабанчики" и "Металлург" в Любительской хоккейной лиге. Событие произошло 17 августа в кафе на улице Нижняя Радищевская. В момент происшествия хоккеист находился в состоянии алкогольного опьянения и укусил полицейского, вызвав у него рваную рану. В отношении хоккеиста было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В настоящее время Мелкумов находится под подпиской о невыезде, подтвердили представители правоохранительных органов.

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