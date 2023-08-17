Глава СПЧ Фадеев обвинил в провокации избитого в Забайкалье участника СВО Таскина

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В деле об избиении безногого участника спецоперации в Забайкалье появились новые детали конфликта. В связи с этим глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение к прокурору Забайкальского края Александру Яновскому с просьбой взять дело под личный контроль, сообщает пресс-служба СПЧ.

Фото: мвд.рф

Напомним, группа лиц напала на ветерана СВО Михаила Таскина 6 августа в селе Нерчинский Завод, повреждена была и его машина. Силовики задержали троих подозреваемых, возбуждено три уголовных дела.

Предполагалось, что насильственные действия были связаны с антивоенными взглядами нападавших. Однако после проверки оказалось, что Таскин был судим ранее за тяжкое уголовное преступление и неоднократно угрожал односельчанам, провоцируя их на ответ.

Нападавшие, по актуальным данным, противниками СВО не являются, а наоборот, активно участвуют в организации патриотических мероприятий, заключил глава СПЧ.

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