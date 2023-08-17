Мужчины устроили поножовщину в салоне автобуса в Самаре на глазах у пассажиров

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Самаре молодой мужчина получил ранения, пытаясь разнять стычку между двумя пассажирами автобуса. Видеозапись этого инцидента была опубликована в Telegram-канале "ЧП САМАРА".

Событие произошло 17 августа в маршрутном автобусе №34 города. Очевидцы сообщают, что конфликт вспыхнул между пассажирами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Причины стычки неизвестны.

Из записи фрагмента столкновения видно, что двое молодых людей и пожилая женщина пытаются помочь пассажиру, стоявшему у дверей, отнять оружие у агрессивного мужчины в чёрной футболке с лысиной. В результате один из помогавших получил порез руки. В это время некоторые другие пассажиры предпочли покинуть автобус.

Свидетель утверждает, что пострадавшему была оказана первая помощь.

Пока неизвестно о проведении проверки со стороны правоохранительных органов в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что житель Челябинска устроил взрыв во дворе жилого дома.

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