Кадыров выразил соболезнования народу Дагестана после взрыва на АЗС в Махачкале

Накануне, 14 августа, в Махачкале произошла страшная трагедия, в результате которой погибло более 30 человек. Для оказания помощи пострадавшим из Чечни в медицинские учреждения Дагестана оперативно была направлена бригада врачей. Об этом сообщил лидер республики Рамзан Кадыров.

Фото: Telegram Рамзана Кадырова

Он выразил соболезнование главе региона Сергею Меликову, народу Дагестана, семьям погибших в ходе катастрофы.

"Это большая утрата и печальный день не только для всего братского дагестанского народа, но и всех жителей нашей страны. Мы скорбим вместе с вами и молимся за скорейшее выздоровление пострадавших", — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия в Дагестане. По последним данным, при взрыве пострадали более 100 человек, 35 граждан спасти не удалось.

Вечером 14 августа на автозаправке в Махачкале произошёл взрыв. Сначала загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

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