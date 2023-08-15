ФСБ помешала двум жителям Новосибирской области перейти на сторону ВСУ

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирской области 33-летний мужчина из села Кыштовка вместе с 29-летним родственником готовился перейти на сторону ВСУ для участия в боях, однако сотрудники регионального ФСБ вовремя остановили государственную измену.

Фото: www.fsb.ru

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 33-летний сельчанин пытался организовать выезд российских граждан с территории РФ для последующего присоединения к ВСУ. Отмечается, что дома у мужчины нашли незарегистрированное огнестрельное оружие и снаряды к нему. По данным ведомства, 29-летний родственник сельчанина искал способы установить контакт с украинскими силовиками.

ФСБ объявила мужчинам предостережения о недопустимости подобного поведения.

Если новосибирцы повторно попытаются установить связь с ВСУ, им не удастся избежать уголовной ответственности, уточнили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, 33-летний житель Кыштовки признан виновным в незаконном приобретении и хранении оружия.