В Новосибирской области 33-летний мужчина из села Кыштовка вместе с 29-летним родственником готовился перейти на сторону ВСУ для участия в боях, однако сотрудники регионального ФСБ вовремя остановили государственную измену.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 33-летний сельчанин пытался организовать выезд российских граждан с территории РФ для последующего присоединения к ВСУ. Отмечается, что дома у мужчины нашли незарегистрированное огнестрельное оружие и снаряды к нему. По данным ведомства, 29-летний родственник сельчанина искал способы установить контакт с украинскими силовиками.
ФСБ объявила мужчинам предостережения о недопустимости подобного поведения.
Если новосибирцы повторно попытаются установить связь с ВСУ, им не удастся избежать уголовной ответственности, уточнили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, 33-летний житель Кыштовки признан виновным в незаконном приобретении и хранении оружия.
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