ФСБ: задержан житель Самарской области, который передавал Украине данные о военной технике

ФСБ задержала жителя Самарской области, который передавал Украине данные о передвижении эшелонов с военной техникой, возбуждено дело о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства 10 августа.

Фото: www.fsb. ru

По данным следствия, фигурант в мессенджере инициировал переписку с представителем спецслужбы Украины и по его заданию осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории региона, а затем передавал фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

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