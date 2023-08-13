В Чите мужчина умер после танцев в парке Дома офицеров

Во время танцев в парке Дома офицеров в Чите внезапно скончался 65-летний мужчина. Это произошло в субботу, 12 августа, сообщает "Чита.Ру".

Фото: Facebook.com / Пенсионный фонд Российской Федерации

По словам директора учреждения, мужчина был постоянным посетителем ретроплощадки. Перед танцами он выпил самогон и жаловался на боль и жжение в груди, а затем потерял сознание и упал. Прибывшие по вызову медики оказали помощь внучке, которая была с гражданином.

Знакомый скончавшегося мужчины добавил, что он просто пританцовывал, потом сидел и отдыхал, но сильно не прыгал.

Ранее сбежавшего из машины скорой помощи жителя Нижнего Тагила обнаружили мёртвым спустя полтора месяца.

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