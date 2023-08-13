Сбежавшего из машины скорой помощи жителя Нижнего Тагила нашли мёртвым

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижнем Тагиле обнаружили мёртвым пропавшего 63-летнего мужчину. Поиски Валерия Романова длились полтора месяца. О гибели уральца сообщили поисковики "Лиза Алерт". Обстоятельства его смерти не разглашаются.

Фото: ya.ru

Известно, что мужчина 24 июня сбежал из машины скорой помощи, когда его везли из одного медучреждения в другую больницу. Затем его заметили в пункте приёма металла, где он распивал спиртное.

При себе у гражданина имелся сотовый телефон, однако всё это время он был недоступен.

Ранее жених жестоко убитой байкерши из Екатеринбурга рассказал, что искал её и нашёл мёртвой.

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