В Нижнем Тагиле обнаружили мёртвым пропавшего 63-летнего мужчину. Поиски Валерия Романова длились полтора месяца. О гибели уральца сообщили поисковики "Лиза Алерт". Обстоятельства его смерти не разглашаются.
Известно, что мужчина 24 июня сбежал из машины скорой помощи, когда его везли из одного медучреждения в другую больницу. Затем его заметили в пункте приёма металла, где он распивал спиртное.
При себе у гражданина имелся сотовый телефон, однако всё это время он был недоступен.
Ранее жених жестоко убитой байкерши из Екатеринбурга рассказал, что искал её и нашёл мёртвой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.