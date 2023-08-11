Житель Удмуртии получал по паспорту сожительницы микрозаймы, не ставя ее в известность

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Игринского района Удмуртии был задержан по подозрению в мошенничестве, связанном с оформлением онлайн-займов. По информации, предоставленной пресс-службой МВД по региону, 24-летний молодой человек использовал паспортные данные своей сожительницы, не ставя ее в известность, чтобы получать займы в микрофинансовых организациях. Об этом сообщает udm-info.ru.

Фото: grozny-inform.ru

Он успешно получал деньги от займов и тратил их на свои нужды, но не выплачивал кредиты, и, возможно, не намеревался это делать. По данным следствия, парень успел получить три займа в разных МФО на сумму около 18 тысяч рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).

Такие случаи были зафиксированы и в Ижевске. Например, сын похитил паспорт своей матери и оформил на нее пять микрозаймов на общую сумму 70 тысяч рублей.

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