В Подмосковье задержали 26-летнего маньяка-форточника Буныоджона Маматкулова

В подмосковном Раменском задержан маньяк-форточник. Он под утро пробрался в частный дом и пытался изнасиловать спящую женщину. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

Фото: semeinypsiholog.by

По предварительной информации, мужчина проследил за 40-летней стройной блондинкой и в районе пяти утра пробрался к ней в дом в деревне Дурниха. Женщина пыталась отбиться. Мужчина применил силу и вновь попытался совершить половой акт. В итоге пострадавшая смогла позвонить в полицию.

Задержали 26-летнего Буныоджона Маматкулова, который находился на территории РФ без регистрации. С ним сейчас работают полицейские.

Ранее сообщалось, что жительница Ямала попыталась зарезать сына.

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