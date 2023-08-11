Следователи сообщили, что жительница Ямала попыталась зарезать сына

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница села Сеяха Ямальского района ЯНАО ударила ножом спящего сына. Об этом проинформировала пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

Фото: REX/Shutterstock

Отмечается, что жительница села 1977 года рождения распивала спиртные напитки вместе с 26-летним сыном. У них случился конфликт.

"Дождавшись когда мужчина уснёт, она нанесла ему кухонным ножом удар в область груди", — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Женщина пошла к родственникам и призналась в деянии. Её сыну была вызвана скорая помощь. Медики спасли раненого. На данный момент следователи устанавливают все детали преступления.

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