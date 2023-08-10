В Тверской области пропавшая женщина с малышом вернулись домой

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пропавшая женщина из Тверской области вместе с двухлетней дочерью, о поисках которых начали говорить 7 августа, самостоятельно вернулась домой. Эту информацию распространила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

"К настоящему времени мать с ребенком вернулись домой. В ближайшее время женщину опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств безвестного отсутствия", — уточнили в пресс-службе.

Ранее информировалось о том, что 7 августа женщина 1993 года рождения ушла из дома вместе со своей двухлетней дочерью и перестала поддерживать связь. Из-за этого региональное управление Следственного комитета России начало проверку.

В сообщении пресс-службы областной прокуратуры пояснили, что причиной ухода матери из дома стало семейное разногласие. Также было отмечено, что семья находится на учете в органах, занимающихся предотвращением правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.

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