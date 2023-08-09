Пропавшую в тайге на Алтае 12-летнюю девочку нашли живой

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пропавшая более суток назад в таёжной местности в Алтайском крае двенадцатилетняя девочка, обнаружена живой. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Фото: pixabay. com

Ранее стало известно, что в тайге пропала девочка, которая отправилась с родственниками на автомобиле в малонаселённое село и исчезла во время прогулки по окрестностям.

Волонтёры и правоохранители развернули масштабные поиски. Было возбуждено уголовное дело.

Спасатели нашли девочку в 3,5 км севернее от села в районе реки. Её состояние удовлетворительное, она доставлена к поисковому лагерю.

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