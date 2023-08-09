Пропавшая более суток назад в таёжной местности в Алтайском крае двенадцатилетняя девочка, обнаружена живой. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС.
Ранее стало известно, что в тайге пропала девочка, которая отправилась с родственниками на автомобиле в малонаселённое село и исчезла во время прогулки по окрестностям.
Волонтёры и правоохранители развернули масштабные поиски. Было возбуждено уголовное дело.
Спасатели нашли девочку в 3,5 км севернее от села в районе реки. Её состояние удовлетворительное, она доставлена к поисковому лагерю.
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