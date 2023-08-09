В Иране пятерых мужчин казнили за изнасилование женщины

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В Иране пятерых мужчин казнили за совершение группового изнасилования женщины на северо-западе страны в 2022 году. Смертные приговоры были выполнены 9 августа. Эту информацию распространил телеканал Al Alarabiya.

Фото: daily.hse.ru

Согласно словам прокурора города Маранд, Зии Мехра,

"Пятеро мужчин, похитивших и совершивших изнасилование над женщиной в городе Маранд в мае 2022 года, были казнены сегодня (в среду)".

Задержание мужчин состоялось всего через четыре дня после совершения преступления, и все они признали свою вину. Их также связывают с другими правонарушениями, хотя подробности этих преступлений не были уточнены представителями иранской судебной системы.

В прошлом месяце также были казнены трое мужчин, осужденных за изнасилование женщин.

Amnesty International, организация по защите прав человека, отмечает, что Иран занимает одно из лидирующих мест по числу казней, уступая лишь Китаю.

В течение прошлого года казнь была применена по отношению к не менее чем 582 человекам, что является наивысшим показателем с 2015 года.

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