На тюменской трассе под Курганом водитель сбил лося

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Около полуночи 8 августа на Червишевском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездом на животное. Очевидцы в одном из сообществ во "ВКонтакте" сообщили, что неустановленный автомобиль сбил лося. Водитель скрылся с места происшествия.

Фото: pixels

"Я проезжал мимо в 23.30, он уже лежал. Милиция стояла рядом, осматривала", — поделился один из автомобилистов. "Я проезжал мимо в 9:00 утра, а его уже не было. Наверное, уже забрали", — заметил другой житель Тюмени.

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, животное сбил неизвестный водитель, который скрылся с места происшествия.

"Неустановленный автомобиль сбил животное — лося. ДТП зарегистрировано в 11:19 на 189-м километре автодороги Тюмень-Курган. Автомобиль покинул место происшествия. Сотрудники ГИБДД провели все замеры на месте аварии. Ведется розыск водителя", — заявили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Ранее портал "Nashgorod.ru" сообщал, что в начале лета на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск был замечен лось, преследовавший автомобили. Водителям удавалось избежать столкновения с животным. Животное даже пыталось сбить дорожный знак. К счастью, никто не пострадал.

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ВОДИТЕЛЬ СБИЛ ЛОСЯ!!! ЖЕСТЬ. ДТП