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Летевший из Белграда в Казань самолёт экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с маслом

0:48
Происшествия

Самолёт, который летел по маршруту Белград — Казань, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево.

Летевший из Белграда в Казань самолёт экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с маслом
Фото: Fotodom.ru

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренной службы, речь идёт о воздушном судне Airbus А321. Отмечается, что главная причина незапланированной посадки — проблемы с давлением масла в двигателе. Инцидент произошёл в ночь на 9 августа.

В результате ЧП никто не пострадал. Специалисты проверяют судно.

Ранее стало известно, что у самолёта авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс Саратов — Москва, на взлёте отказали два двигателя. Воздушное судно оперативно доставили на стоянку, а всех пассажиров на автобусах отвезли к зданию аэропорта.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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