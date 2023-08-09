Летевший из Белграда в Казань самолёт экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с маслом

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Самолёт, который летел по маршруту Белград — Казань, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево.

Фото: Fotodom.ru

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренной службы, речь идёт о воздушном судне Airbus А321. Отмечается, что главная причина незапланированной посадки — проблемы с давлением масла в двигателе. Инцидент произошёл в ночь на 9 августа.

В результате ЧП никто не пострадал. Специалисты проверяют судно.

Ранее стало известно, что у самолёта авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс Саратов — Москва, на взлёте отказали два двигателя. Воздушное судно оперативно доставили на стоянку, а всех пассажиров на автобусах отвезли к зданию аэропорта.

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