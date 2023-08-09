Свыше 50 человек пытаются установить местонахождение 13-летнего подростка в Приамурье. Об этом сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
В Telegram-канале центра сказано, что информация о пропаже ребёнка поступила в среду, 8 августа. Как отмечается в публикации, мальчик исчез на территории Бурейского района.
В поисках подростка участвуют полицейские, волонтёры, военнослужащие, а также его родственники.
Во время поисковых мероприятий удалось выяснить, что в последний раз несовершеннолетнего видели рядом с заброшенной фермой. Сейчас правоохранители и волонтёры осматривают все здания, расположенные в этом районе. Им помогает кинолог с собакой.
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