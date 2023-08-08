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Девочку, исчезнувшую вместе с матерью в Первоуральске, обнаружили в другом городе

1:48
Происшествия

Пятилетняя девочка, которая вместе с матерью исчезла 6 августа в Первоуральске Свердловской области, была обнаружена в другом городе, Дегтярске. Об этом рассказала старшая сестра девочки, Евгения Волошина.

Девочку, исчезнувшую вместе с матерью в Первоуральске, обнаружили в другом городе
Фото: facebook.com

Она сообщила, что пропавших мать и дочь нашёл отец, они обе находились в квартире у нового знакомого женщины, с которым она встретилась в наркологической лечебнице. Об этом пишет Газета.Ру.

Евгения Волошина рассказала, что ей сообщили, что её маму видели в Дегтярске в магазине, но без ребёнка. Девочка оперативно переслала эту информацию отцу, который сразу же отправился туда.

"Я сразу же выслала все папе, и папа поехал, и нашел ее у этого безрукого человека. В квартире они сидели вместе с мамой, там были какие-то посиделки, какой-то там народ собрался. Папа ребенка забрал и уехал", — сообщила Евгения.

Сестра пропавшей девочки добавила, что папа сильно нервничал и не хочет разговаривать о случившемся. Он сказал, что с найденной дочерью всё в порядке, она просто испугалась.

"Забрал её, сказал, что не знает, в каком состоянии мама, даже не стал на неё смотреть. Просто увидел её, забрал ребенка и всё. Нам самое главное было найти ребёнка. Я думаю, что папа в любом случае сейчас заберёт ребёнка", — добавила Евгения.

43-летняя Ирина Турцакова исчезла с пятилетней дочерью 6 августа. Перед этим женщина забрала из дома свой паспорт, свидетельство о рождении девочки и паспорт мужа. Евгения рассказала, что её мать уже уходила из дома раньше на несколько дней.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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