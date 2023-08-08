Силовики раскрыли подробности пропажи мамы с 5-летней дочкой: ушла к другому мужчине

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стало известно о пропаже в Первоуральске 43-летней Ирины Турцаковой и её 5-летней дочери Саши. Последний раз их видели 6 августа. Как сообщает портал Е 1, в полиции раскрыли новые подробности происшествия.

Фото: pixabay.com

Выяснилось, что женщина уже не в первый раз покидала дом. Она привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей").

Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в семье четыре ребёнка. С родителями проживают младшие. Старшие переехали в Екатеринбург. Пропажу женщины обнаружил глава семьи. Он попросил старших детей обратиться в полицию только на следующий день.

Горелых допустил, что Турцакова ушла к своему новому знакомому, с которым познакомилась во время нахождения в больнице. Недавно она лечилась в одной из местных клиник.

"Соответствует ли эта информация действительности, сыщики сейчас выясняют, равно как и то, связан ли уход женщины с ребёнком из дома с новым знакомством", — добавил он.

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