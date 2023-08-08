Под Екатеринбургом пропала 43-летняя женщина с пятилетней дочкой

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Первоуральске Свердловской области пропали 43-летняя Ирина Турцакова и её 5-летняя дочка Саша. Последний раз их видели 6 августа. Об этом сообщает портал Е 1.

Фото: pixabay.com

Ирина не выходит на связь со старшей дочерью несколько дней. При этом телефон абонента недоступен. По словам родных, такое поведение женщине несвойственно.

Отмечается, что пропажу обнаружил муж Ирины, вернувшийся вечером со смены. Но никаких конфликтов в семье не было.

Предполагается, что мама с дочкой могут находиться в Екатеринбурге, в Первоуральске или Новоуральске у некого мужчины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.