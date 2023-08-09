Вечером 8 августа в городе Козьмодемьянске Республики Марий Эл между местным жителем и 15-летним подростком произошёл конфликт, в результате которого молодой человек получил стреляную рану.
Как удалось выяснить правоохранителям, мужчина стрелял в подростка из пневматического пистолета и попал ему в руку.
"Горномарийская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", — гласит сообщение в официальном Telegram-канале республиканского надзорного ведомства.
Накануне во Всеволожске мужчина избил бейсбольной битой восьмиклассника, в результате чего сломал ему челюсть.
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