В Москве на 73-м году жизни скончался известный советский кинопереводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский. О его смерти сообщили родственники.
По словам супруги ведущего, он скончался после продолжительной болезни.
Голосом Володарского были озвучены многие иностранные фильмы, появившиеся на советских и российских экранах в 1980-х — начале 1990-х годов.
Также он является автором политического детектива "Снег из Центральной Америки".
Переводить кино Володраский начал в 1968 году. С приходом на рынок VHS-кассет с видеофильмами, к его услугам начали обращаться видеопираты. Он озвучил множество зарубежных фильмов и телесериалов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.