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В Москве умер радиоведущий и переводчик фильмов Леонид Володарский

0:51
Происшествия

В Москве на 73-м году жизни скончался известный советский кинопереводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский. О его смерти сообщили родственники.

В Москве умер радиоведущий и переводчик фильмов Леонид Володарский
Фото: https://t.me/bazabazon/20275

По словам супруги ведущего, он скончался после продолжительной болезни.

Голосом Володарского были озвучены многие иностранные фильмы, появившиеся на советских и российских экранах в 1980-х — начале 1990-х годов.

Также он является автором политического детектива "Снег из Центральной Америки".

Переводить кино Володраский начал в 1968 году. С приходом на рынок VHS-кассет с видеофильмами, к его услугам начали обращаться видеопираты. Он озвучил множество зарубежных фильмов и телесериалов.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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