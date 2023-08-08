В Красноармейском муниципальном округе Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей и паводков.

Согласно информации, в зоне подтопления из-за обильных дождей оказался частный дом и порядка 380 приусадебных участков.

"Режим чрезвычайной ситуации введён в Красноармейском муниципальном округе. В зоне подтопления округа один частный дом в селе Рощино и порядка 380 приусадебных участков", — цитирует ТАСС пресс-службу Министерства по делам ГО и ЧС региона.