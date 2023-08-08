В Красноармейском муниципальном округе Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей и паводков.
Согласно информации, в зоне подтопления из-за обильных дождей оказался частный дом и порядка 380 приусадебных участков.
"Режим чрезвычайной ситуации введён в Красноармейском муниципальном округе. В зоне подтопления округа один частный дом в селе Рощино и порядка 380 приусадебных участков", — цитирует ТАСС пресс-службу Министерства по делам ГО и ЧС региона.
Кроме прочего, из-за размытых дорог отрезанными оказались от магистралей 14 населённых пунктов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.