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Застрявших на необитаемом острове в Приморье детей доставили на материк

0:47
Происшествия

Застрявших на необитаемом острове Аскольд в Приморье детей вывезли в "цивилизацию". Всего на материк доставили 17 ребят и несколько взрослых. Они пробыли на острове с 5 августа.

Застрявших на необитаемом острове в Приморье детей доставили на материк
Фото: https://thelivingmoon.com/45jack_files/04images/Geology/3137804071_fe9c7253f2_b.jpg

Согласно информации, покинуть остров не позволяла погода. На воде разбушевался шторм.

"В настоящее время все участники выезда на остров Аскольд доставлены в посёлок городского типа Дунай во взаимодействии с МЧС России по Приморскому краю и Государственной инспекцией по маломерным судам", — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона РИА Новости.

Ребята участвовали в научно-образовательном слёте, который завершился 5 августа. Но вернуться на материк самостоятельно не смогли.

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Аскольд: остров призрак | @Русское географическое общество
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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