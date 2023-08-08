Застрявших на необитаемом острове Аскольд в Приморье детей вывезли в "цивилизацию". Всего на материк доставили 17 ребят и несколько взрослых. Они пробыли на острове с 5 августа.
Согласно информации, покинуть остров не позволяла погода. На воде разбушевался шторм.
"В настоящее время все участники выезда на остров Аскольд доставлены в посёлок городского типа Дунай во взаимодействии с МЧС России по Приморскому краю и Государственной инспекцией по маломерным судам", — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона РИА Новости.
Ребята участвовали в научно-образовательном слёте, который завершился 5 августа. Но вернуться на материк самостоятельно не смогли.
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