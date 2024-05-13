Сделайте подмышки светлее с помощью домашнего скраба: рецепт из двух ингредиентов

Темные подмышки могут быть источником дискомфорта и неловкости. Однако, нет необходимости скрывать их за одеждой с длинными рукавами. Существует простое и эффективное решение — сделать скраб для осветления подмышек своими руками по рецепту bebeautiful.in.
Фото: flickr.com by ~ggvic~ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Что вам понадобится?
Одна чайная ложка сахара
Две чайные ложки кокосового масла
Чаша
Как приготовить и использовать скраб для осветления темных подмышек?
В чаше смешайте сахар и небольшое количество кокосового масла.
Тщательно очистите подмышки и убедитесь, что они сухие.
Нанесите смесь на подмышки и массируйте их несколько секунд.
Смойте скраб и протрите кожу полотенцем.
Профессиональный совет: если вы постоянно бреете подмышки, попробуйте депиляцию воском. Она не только удаляет волосы у основания, но и мягко очищает кожу, придавая вашим подмышкам свежесть и гладкость.
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