Сделайте подмышки светлее с помощью домашнего скраба: рецепт из двух ингредиентов

Как избавиться от тёмных подмышек: рецепт эффективного скраба

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Темные подмышки могут быть источником дискомфорта и неловкости. Однако, нет необходимости скрывать их за одеждой с длинными рукавами. Существует простое и эффективное решение — сделать скраб для осветления подмышек своими руками по рецепту bebeautiful.in.

Фото: flickr.com by ~ggvic~ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Что вам понадобится?

Одна чайная ложка сахара

Две чайные ложки кокосового масла

Чаша

Как приготовить и использовать скраб для осветления темных подмышек?

В чаше смешайте сахар и небольшое количество кокосового масла. Тщательно очистите подмышки и убедитесь, что они сухие. Нанесите смесь на подмышки и массируйте их несколько секунд. Смойте скраб и протрите кожу полотенцем.

Профессиональный совет: если вы постоянно бреете подмышки, попробуйте депиляцию воском. Она не только удаляет волосы у основания, но и мягко очищает кожу, придавая вашим подмышкам свежесть и гладкость.

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