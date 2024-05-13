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Сделайте подмышки светлее с помощью домашнего скраба: рецепт из двух ингредиентов

Как избавиться от тёмных подмышек: рецепт эффективного скраба

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Темные подмышки могут быть источником дискомфорта и неловкости. Однако, нет необходимости скрывать их за одеждой с длинными рукавами. Существует простое и эффективное решение — сделать скраб для осветления подмышек своими руками по рецепту bebeautiful.in.

Как избавиться от тёмных подмышек: рецепт эффективного скраба
Фото: flickr.com by ~ggvic~ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Что вам понадобится?

  • Одна чайная ложка сахара
  • Две чайные ложки кокосового масла
  • Чаша

Как приготовить и использовать скраб для осветления темных подмышек?

  1. В чаше смешайте сахар и небольшое количество кокосового масла.
  2. Тщательно очистите подмышки и убедитесь, что они сухие.
  3. Нанесите смесь на подмышки и массируйте их несколько секунд.
  4. Смойте скраб и протрите кожу полотенцем.

Профессиональный совет: если вы постоянно бреете подмышки, попробуйте депиляцию воском. Она не только удаляет волосы у основания, но и мягко очищает кожу, придавая вашим подмышкам свежесть и гладкость.

Как быстро ОТБЕЛИТЬ темные подмышки и зону бикини в домашних условиях /Как быстро отбелить кожу
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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