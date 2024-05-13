Экономические перемены в Косово: евро заменяет сербский динар

По информации, опубликованной газетой Politika, в Косово завершился период адаптации к новой денежной политике, который предусматривал отказ от сербского динара.
Начиная с понедельника, 13 мая, в Косово действует единая денежная единица — евро.
В течение этого адаптационного периода власти не вводили принудительных мер в отношении граждан, однако активно информировали их о новых правилах обращения с наличными.
Банковские учреждения в Косово, особенно в северных районах, были проинструктированы о необходимости адаптации к новым правилам. С 12 мая обязательным становится проведение всех наличных расчетов исключительно в евро, подчеркнул представитель косовского банка.
Тем не менее, граждане смогут держать другие валюты на своих счетах для сбережений, а также использовать их для международных транзакций.
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