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Экономические перемены в Косово: евро заменяет сербский динар

Косово переходит на евро

0:57
Экономика

По информации, опубликованной газетой Politika, в Косово завершился период адаптации к новой денежной политике, который предусматривал отказ от сербского динара.

Косово переходит на евро
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Начиная с понедельника, 13 мая, в Косово действует единая денежная единица — евро.

В течение этого адаптационного периода власти не вводили принудительных мер в отношении граждан, однако активно информировали их о новых правилах обращения с наличными.

Банковские учреждения в Косово, особенно в северных районах, были проинструктированы о необходимости адаптации к новым правилам. С 12 мая обязательным становится проведение всех наличных расчетов исключительно в евро, подчеркнул представитель косовского банка.

Тем не менее, граждане смогут держать другие валюты на своих счетах для сбережений, а также использовать их для международных транзакций.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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