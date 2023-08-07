Из Турции депортировали россиян за незаконный бизнес

2:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Последние несколько лет российские туристы в огромных количествах стремительно переселяются в Турцию, ища не только солнечные пляжи, но и возможности заработка на зарубежных берегах. Однако стоит признаться, что не все методы, к которым прибегают переселенцы, законны. В конечном итоге, несанкционированные действия неизбежно выйдут на свет, и тем, кто избрал путь нелегального заработка, придется нести негативные последствия.

Фото: Fotodom. ru

Свежий пример этого — случай с двумя россиянами, которых турецкие власти вынуждены были депортировать из-за незаконной туристической коммерческой деятельности. Данную информацию распространило турецкое агентство DHA, подчеркивая важность соблюдения правил и лицензий при ведении бизнеса.

Инцидент произошел в провинции Анталии, где предприимчивые российские переселенцы, используя популярные социальные сети, предлагали туристам арендовать водные скутеры. Однако, нарушение закона крылось за этой кажущейся легкостью заработка: организаторы бизнеса не обладали необходимой лицензией на этот вид деятельности.

Вопреки отсутствию лицензии, предприниматели продолжали предлагать активный отдых на водных скутерах за впечатляющие суммы. Суммы в 320 евро (приблизительно 34 000 рублей) за 3 часа привлекли множество желающих. В результате операции, проведенной правоохранительными органами, было изъято шесть скутеров.

Сообщается, что за этим доходным предприятием стояло четыре россиянина, однако справедливость настигла только двоих из них. Управление туристической информации губернатора Кемерского района взяло дело на контроль и инициировало уголовное преследование в соответствии со статьей "Коммерческая деятельность без лицензии на осуществление туристической деятельности".

После задержания организаторов, их передали в Департамент по миграции для последующей депортации. В настоящее время полиция активно разыскивает еще двух причастных к нелегальному бизнесу. Этот случай подчеркивает необходимость строгого соблюдения правил и лицензий при ведении коммерческой деятельности, особенно в туристической сфере.

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Аренда Скутера В Турции / Анталия / На своём примере / Подробности