В Ставрополе самолету не дали взлететь из-за проблем с топливом

В Ставропольском крае оставили самолет в аэропорту, у которого возникли технические проблемы, сообщает Telegram-канал "Aviaincident".

Фото: Ибрагим Аль Омари

Инцидент произошел на выходных во время рейса, который обслуживает авиакомпания "Азимут". Самолет уже находился на месте взлета, но его пришлось вернуть обратно. Об этом сообщает newstracker.ru.

"Самолет вернулся на стоянку аэропорта Минеральные Воды из-за технических проблем с топливной системой", — пишет канал.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало, она уточняется.

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