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В Пензе задержан совративший девятиклассницу мигрант

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Происшествия

Сотрудники пензенской полиции открыли уголовное производство против 49-летнего гражданина Таджикистана.

В Пензе задержан совративший девятиклассницу мигрант
Фото: СК РФ

По информации корреспондентов РЕН ТВ, чрезвычайное происшествие случилось 1 августа. Мигрант совратил девятиклассницу в здании гимназии.

На период проведения расследования иностранца отпустили под обязательство явиться по требованию.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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