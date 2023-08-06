Сотрудники пензенской полиции открыли уголовное производство против 49-летнего гражданина Таджикистана.

По информации корреспондентов РЕН ТВ, чрезвычайное происшествие случилось 1 августа. Мигрант совратил девятиклассницу в здании гимназии.

На период проведения расследования иностранца отпустили под обязательство явиться по требованию.

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