В Анталье собираются депортировать двоих россиян за то, что они вели незаконную коммерческую деятельность.
Как уточняет агентство DHA, предприимчивые российские бизнесмены занимались сдачей в аренду водных скутеров, не имея на это лицензии. Свою деятельность россияне вели в помощью соцсетей, установив расценки в 320 евро за 3 часа.
"Бюро туристической информации префектуры Кемера начало проверку в отношении россиян в связи с "осуществлением коммерческой деятельности без лицензии туристического предприятия", — сообщили в агентстве.
Проверяющие изъяли у граждан РФ в Кемере шесть скутеров. При этом отмечается, что объявление о сдаче катеров в аренду было подано не двумя, в четырьмя россиянами, поэтому ещё двух подозреваемых турецкие власти сейчас ищут.
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