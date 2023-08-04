В Саратове эвакуированы четыре человека из-за пожара в девятиэтажке

Пожар возник в квартире девятиэтажного дома в Кировском районе Саратова, и четыре человека были эвакуированы с помощью спасательных устройств. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в окрестностях наблюдается сильное задымление.

Фото: Fotodom.ru

Сообщение о возгорании на улице Наумовская, 39, поступило в МЧС в 14:14 (13:14 мск). Пожар произошел в квартире на седьмом этаже девятиэтажного здания. Спасательные службы активно работают, чтобы справиться с сильным задымлением. В результате удалось эвакуировать четыре человека.

На место происшествия прибыли пять единиц пожарной техники, которые приняли меры по тушению пожара.

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"Вести. Саратов" в 21:05 от 3 августа 2023