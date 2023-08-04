В Новокузнецке мужчина угрожал ножом работнику из-за бутылки коньяка

1:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новокузнецке молодому человеку предъявлено обвинение в разбое после того, как он угрожал другому человеку ножом за бутылку недорогого коньяка. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, обвиняемый может быть приговорен к лишению свободы на срок до восьми лет. О преступлении в милицию сообщил сотрудник магазина, ставший очевидцем происшествия.

Фото: https://www.culture.ru/events/350386/fotovystavka-yuriya-lobacheva-novokuzneck-moi-gorod

Ограбление из-за бутылки коньяка за 400 рублей

Днём в магазин зашел мужчина и стал наполнять корзину товарами. Когда он подошёл к кассе, выяснилось, что у него не хватает денег, чтобы расплатиться. Тогда он попросил кассира убрать из корзины всё, кроме бутылки коньяка стоимостью 400 рублей. Когда кассир отвлеклась, обвиняемый воспользовался моментом, схватил бутылку и поспешил к выходу.

Работник магазина, ставший свидетелем кражи, решил погнаться за вором. Работник догнал мужчину у входа в магазин и потребовал вернуть украденное. Однако грабитель достал нож. Опасаясь за свою безопасность, сотрудник магазина решил не предпринимать никаких действий и сообщил о случившемся в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что молодой человек находится на испытательном сроке за предыдущую кражу, а также под следствием — за грабёж. Несмотря на это, обвиняемый всё же решился на преступление.

Полиция задержала подозреваемого

Благодаря оперативной реакции властей подозреваемый был задержан вскоре после инцидента. Во время ареста полицейские изъяли нож, которым он угрожал работнику магазина.

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