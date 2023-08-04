В Башкирии власти ввели режим ЧС из-за засухи

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В связи с продолжительной засухой и последующей гибелью урожая в 26 районах Башкортостана введено чрезвычайное положение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение главы республики Радия Хабирова, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Фото: pixabay.com

Регионы и продолжительность

Чрезвычайное положение будет действовать до 28 августа и распространяется на 26 муниципальных районов. Местным властям рекомендовано принять меры по смягчению последствий засухи и представить в Минсельхоз республики документы, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных культур.

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