В связи с продолжительной засухой и последующей гибелью урожая в 26 районах Башкортостана введено чрезвычайное положение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение главы республики Радия Хабирова, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Чрезвычайное положение будет действовать до 28 августа и распространяется на 26 муниципальных районов. Местным властям рекомендовано принять меры по смягчению последствий засухи и представить в Минсельхоз республики документы, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных культур.
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