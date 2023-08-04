Аноним сообщал об угрозе взрыва Останкинской телебашни

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На днях власти получили анонимное предупреждение о возможном взрыве на Останкинской телебашне в Москве. Серьёзность угрозы потребовала немедленных действий, и для оценки ситуации, по данным ТАСС из достоверных источников, были направлены специалисты.

Фото: Вадим Савицкий

Повышение бдительности на фоне череды угроз

Данный случай не является единичным. С ноября 2019 года в России прокатилась волна тревожных сообщений о наличии взрывных устройств в различных общественных местах. Угрозы, поступающие по электронной почте, касались судов, школ, торговых центров, магазинов, вузов, вокзалов и аэропортов, вызывая беспокойство как у населения, так и у властей.

Обеспечение общественной безопасности

Безопасность граждан имеет для властей первостепенное значение. После получения анонимного сообщения были приняты необходимые меры. На Останкинскую телебашню были направлены специальные группы для проведения тщательного расследования и охраны помещения. Они провели проверку и реальных оснований угрозы не нашли.

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Останкинская башня – что внутри?