В результате инцидента в Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали пожилого мужчину, который обнажился на детской игровой площадке, расположенной в одном из дворов Советского района. По информации URA. RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Пенсионер, личность которого не разглашается, был замечен в непристойном обнажении перед несовершеннолетними на детской площадке. Сразу после инцидента он был взят под стражу и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос о принятии к нему соответствующих мер.
Во время неподобающего поступка пенсионера на детской площадке находились маленькие дети, некоторым из них не исполнилось и 14 лет. Среди них были восьмилетний и одиннадцатилетний подростки, а также двухлетний ребенок, который присутствовал вместе с родителями. Именно бдительность взрослых побудила их сообщить об этом властям.
В Следственном комитете пока воздерживаются от каких-либо комментариев по этому поводу.
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