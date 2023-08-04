Полиция задержала пенсионера-эксгибициониста в Челябинске

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате инцидента в Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали пожилого мужчину, который обнажился на детской игровой площадке, расположенной в одном из дворов Советского района. По информации URA. RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Фото: Fotodom. ru

Непристойный поступок привел к аресту

Пенсионер, личность которого не разглашается, был замечен в непристойном обнажении перед несовершеннолетними на детской площадке. Сразу после инцидента он был взят под стражу и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос о принятии к нему соответствующих мер.

Дети стали свидетелями вульгарного зрелища

Во время неподобающего поступка пенсионера на детской площадке находились маленькие дети, некоторым из них не исполнилось и 14 лет. Среди них были восьмилетний и одиннадцатилетний подростки, а также двухлетний ребенок, который присутствовал вместе с родителями. Именно бдительность взрослых побудила их сообщить об этом властям.

В Следственном комитете пока воздерживаются от каких-либо комментариев по этому поводу.

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