Инфраструктура КТК Новороссийска не повреждена после попытки атаки

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) Новороссийска остался невредимым после попытки осуществления атаки на важные инфраструктуры города со стороны ВСУ. Отгрузке нефти продолжается в штатном режиме на пришвартованные танкера, сообщают представители организации.

Фото: dzen.ru

"На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют. Более подробная информация будет предоставлена позже".

Некоторое время, по словам консорциума, будет действовать временный запрет на движения судов в порту Новороссийска.

Ранее Министерство обороны РФ официально заявило о предотвращении атаки двух безэкипажных катеров Украины а военно-морскую базу Новороссийска.

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