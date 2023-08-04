Shot: из Новороссийска сообщают о стрельбе в акватории. Очевидцы засняли взрыв над морем

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Новороссийска сообщили в соцсетях о в звуках стрельбы и взрывах в акватории залива Чёрного моря, пишет Telegram-канал Shot.

Авторы сообщения уточняют, что, по предварительным данным, флот отбивает атаку украинских безэкипажных катеров.

Информацию о стрельбе в акватории Новороссийска и в районе села Мысхако подтвердили экстренные службы города.

Очевидцам удалось заснять момент взрыва некоего объекта недалеко от берега.

По словам российского журналиста Руслана Осташко, морской дрон был подбит сторожевым кораблём ФСБ РФ.

Ранее власти Крыма сообщили о воздушной атаке на полуостров. Советник главы республики заверил, что все объекты были сбиты.

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