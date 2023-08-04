Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Shot опубликовал видео уничтожения надводной цели в Новороссийске
В Кузбассе осудят родителей-алкоголиков двух потерявшихся девочек
РИА Новости: экстренные службы Новороссийска подтвердили информацию о взрывах в городе
Вучич: Запад начал гибридную борьбу с РФ и Сербией — какой-нибудь "Зелёный медведь"
Врач Гадзиян рассказал о "здоровых" продуктах, в которых много сахара и трансжиров
"Известия": в Германии назвали фейком факт расследования взрывов на "Северных потоках"
В Приморье во время дождей рухнул автомобильный мост с людьми в авто
Вашингтон опроверг данные о плане поставить оружие Тайваню за счёт средств для Украины
Крючков: в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО

Shot: из Новороссийска сообщают о стрельбе в акватории. Очевидцы засняли взрыв над морем

0:47
Происшествия

Жители Новороссийска сообщили в соцсетях о в звуках стрельбы и взрывах в акватории залива Чёрного моря, пишет Telegram-канал Shot.

Авторы сообщения уточняют, что, по предварительным данным, флот отбивает атаку украинских безэкипажных катеров.

Информацию о стрельбе в акватории Новороссийска и в районе села Мысхако подтвердили экстренные службы города.

Очевидцам удалось заснять момент взрыва некоего объекта недалеко от берега.

По словам российского журналиста Руслана Осташко, морской дрон был подбит сторожевым кораблём ФСБ РФ.

Ранее власти Крыма сообщили о воздушной атаке на полуостров. Советник главы республики заверил, что все объекты были сбиты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Шокирующие ракетные удары: как Запад отреагировал на мощные атаки РФ в Одессе

Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.

American Conservative: Запад шокирован ракетными ударами РФ по военным складам в Одессе
Раймонд Паулс объяснил, почему не пришёл на фестиваль Лаймы Вайкуле
"Лайма делает шоу": Паулс объяснил, почему не пришёл на фестиваль в Юрмале
Новое заявление Киева о западном оружии развязало РФ руки
Турист умер в Анапе после катания на опасном "Банане": случился приступ
Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин В России объявлен четвёртый открытый набор в космонавты Анастасия Жукова Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова
Собчак высказалась о признании Норвегии недружественной страной
Новый скандал на фестивале Вайкуле: Сердючка и Лобода не поделили сцену
Американский полковник предупредил о самом опасном сценарии на Украине
Американский полковник предупредил о самом опасном сценарии на Украине
Последние материалы
Вучич: Запад начал гибридную борьбу с РФ и Сербией — какой-нибудь "Зелёный медведь"
Врач Гадзиян рассказал о "здоровых" продуктах, в которых много сахара и трансжиров
"Известия": в Германии назвали фейком факт расследования взрывов на "Северных потоках"
В Приморье во время дождей рухнул автомобильный мост с людьми в авто
Вашингтон опроверг данные о плане поставить оружие Тайваню за счёт средств для Украины
Крючков: в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО
Посол Антонов: Россию пытаются обвинить в продовольственном кризисе
Мятежники в Нигере отозвали полномочия ряда послов страны за рубежом
Белый дом: Вашингтон и Киев начали переговоры о гарантиях безопасности для Украины
Свергнутый президент Нигера Базум попросил США о помощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников