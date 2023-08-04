Крючков: в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО

0:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В нескольких районах Крымского полуострова сработали системы противовоздушной обороны, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Фото: Известия.ру

Ранее очевидцы сообщили о громких хлопках в небе над Крымом.

"В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты", — сообщил Крючков.

Как уточнил советник главы республики, на месте работают все необходимые службы. Пострадавших и повреждений нет.

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