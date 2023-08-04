В нескольких районах Крымского полуострова сработали системы противовоздушной обороны, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Ранее очевидцы сообщили о громких хлопках в небе над Крымом.
"В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты", — сообщил Крючков.
Как уточнил советник главы республики, на месте работают все необходимые службы. Пострадавших и повреждений нет.
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