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На севере Красноярского края около 200 домов подтопило подземными водами

1:42
Происшествия

В результате подтопления грунтовыми водами в посёлке Богучаны, расположенном на севере Красноярского края, оказались подтопленными около 190 частных домов. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба района.

На севере Красноярского края около 200 домов подтопило подземными водами
Фото: turproezdka.ru

По последним данным Единой дежурной диспетчерской службы, в зону затопления попали 189 домов. Следует отметить, что это число может измениться, так как продолжают поступать сигналы бедствия от населения.

По предварительным данным администрации Богучанского района, площадь затопления, вызванного подъёмом грунтовых вод, составляет около 80 га. Для восстановления территории до нормального состояния потребуется откачать не менее 60 тыс. кубометров воды.

В связи с критическим подъемом уровня грунтовых вод специализированная группа обратилась в гидрометеорологическую службу для изучения температурного режима и динамики осадков за последние несколько лет. Кроме того, группа запросила документацию Богучанской ГЭС для оценки влияния водохранилища на окружающую территорию.

Данные Гидрометцентра свидетельствуют о том, что с конца июля в Богучанах идут продолжительные дожди. Эти затяжные дожди, несомненно, способствовали ухудшению паводковой ситуации в регионе.

В связи с серьёзностью ситуации в Богучаны направлены специалисты Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. В качестве меры предосторожности в поселке объявлен режим чрезвычайного положения.

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Деревня Белоярск 1706г основания красноярского края.Бросают дома и уезжают.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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