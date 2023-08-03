В Новосибирской области перевернулась яхта с десантниками, женщинами и детьми

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В соцсетях Новосибирской области распространяется видеозапись с перевернувшейся на Обском водохранилище яхтой, в которой находились десантники, женщины и дети.

Фото: pixabay.com

Как пояснили очевидцы, на помощь к пострадавшим направилось ещё одно судно. Судя по видеозаписи, один из несовершеннолетних сильно испугался и начал громко кричать. Ребёнка удалось успокоить и пересадить на лодку.

В региональном МЧС отметили, что отдыхающие праздновали День ВДВ на водохранилище. По словам замначальника пресс-службы ведомства Артёма Щербакова, на яхте в общей сложности находились восемь пассажиров, в том числе два ребёнка.

"Их доставили на берег очевидцы, люди не пострадали", — сказал представитель МЧС в беседе с Ngs.ru.

Пока не уточняется, какие обстоятельства привели к тому, что судно перевернулось.

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